Днепрянин, готовивший удары по военному госпиталю и ТЭС, сел на 15 лет
Суд приговорил к 15 годам заключения мужчину, который по заказу России готовил ракетные удары по военному госпиталю и теплоэлектростанции в Днепре. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
В феврале этого года СБУ задержала агента российской спецслужбы во время сбора информации у военного госпиталя в Днепре. Он искал данные о присутствии раненых украинских военных, количестве эвакуационного транспорта и другой техники ВСУ.
Российские военные планировали ракетный удар по госпиталю, если бы получили подтверждение о присутствии личного состава и техники, отмечают правоохранители.
Следующей задачей мужчины была корректировка удара по ТЭС в Днепре. Оперативники СБУ задержали его, предотвратив удары по критической инфраструктуре.
Правоохранители тогда выяснили, что агентом был 22-летний житель Днепра, завербованный ФСБ через Telegram. Его судили за государственную измену в условиях военного положения, он сел на 15 лет.
- 14 ноября 2024 года подозрение получил украинец, с 2014 года воюющий на стороне оккупантов. Он причастен к захвату Луганской ОВА.
- В тот же день стало известно, что нардеп Евгений Шевченко получил подозрение в госизмене.
- 15 ноября СБУ сообщила о задержании подполковника, который передавал россиянам планы спецопераций Украины в тылу врага.