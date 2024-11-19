Днепрянин, готовивший удары по военному госпиталю и ТЭС, сел на 15 лет

22-летний житель Днепра, завербованный ФСБ через Telegram, сел в тюрьму по обвинению в госизмене

Иллюстративное фото: СБУ

Суд приговорил к 15 годам заключения мужчину, который по заказу России готовил ракетные удары по военному госпиталю и теплоэлектростанции в Днепре. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В феврале этого года СБУ задержала агента российской спецслужбы во время сбора информации у военного госпиталя в Днепре. Он искал данные о присутствии раненых украинских военных, количестве эвакуационного транспорта и другой техники ВСУ.

Российские военные планировали ракетный удар по госпиталю, если бы получили подтверждение о присутствии личного состава и техники, отмечают правоохранители.

Следующей задачей мужчины была корректировка удара по ТЭС в Днепре. Оперативники СБУ задержали его, предотвратив удары по критической инфраструктуре.

Правоохранители тогда выяснили, что агентом был 22-летний житель Днепра, завербованный ФСБ через Telegram. Его судили за государственную измену в условиях военного положения, он сел на 15 лет.