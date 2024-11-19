Дніпрянин, який готував удари по військовому шпиталю та ТЕС, сів на 15 років

22-річний мешканець Дніпра, завербований ФСБ через Telegram, сів у тюрму за звинуваченням у держзраді

Ілюстративне фото: СБУ

Суд засудив до 15 років ув'язнення чоловіка, який на замовлення Росії готував ракетні удари по військовому шпиталю та теплоелектростанції у Дніпрі. Про це повідомили у Службі безпеки України.

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У лютому цього року СБУ затримала агента російської спецслужби під час збирання інформації біля військового шпиталю у Дніпрі. Він шукав дані про присутність поранених українських військових, кількість евакуаційного транспорту та іншу техніку ЗСУ.

Російські військові планували ракетний удар по шпиталю, якщо отримали б підтвердження про присутність особового складу й техніки, зазначають правоохоронці.

Наступним завданням чоловіка було коригування удару по ТЕС у Дніпрі. Оперативники СБУ затримали його, запобігши ударам по критичній інфраструктурі.

Правоохоронці тоді з'ясували, що агентом був 22-річний мешканець Дніпра, завербований ФСБ через Telegram. Його судили за державну зраду в умовах воєнного стану, він сів на 15 років.