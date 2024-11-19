Дніпрянин, який готував удари по військовому шпиталю та ТЕС, сів на 15 років
Суд засудив до 15 років ув'язнення чоловіка, який на замовлення Росії готував ракетні удари по військовому шпиталю та теплоелектростанції у Дніпрі. Про це повідомили у Службі безпеки України.
У лютому цього року СБУ затримала агента російської спецслужби під час збирання інформації біля військового шпиталю у Дніпрі. Він шукав дані про присутність поранених українських військових, кількість евакуаційного транспорту та іншу техніку ЗСУ.
Російські військові планували ракетний удар по шпиталю, якщо отримали б підтвердження про присутність особового складу й техніки, зазначають правоохоронці.
Наступним завданням чоловіка було коригування удару по ТЕС у Дніпрі. Оперативники СБУ затримали його, запобігши ударам по критичній інфраструктурі.
Правоохоронці тоді з'ясували, що агентом був 22-річний мешканець Дніпра, завербований ФСБ через Telegram. Його судили за державну зраду в умовах воєнного стану, він сів на 15 років.
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