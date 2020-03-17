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До 200% надбавки. Рада поддержала задействованных в борьбе с вирусом работников

До 200% надбавки. Рада поддержала задействованных в борьбе с вирусом работников - Фото
Фото: pixabay.com
17.03.2020, 12:20

Надбавка 200% предусмотрена для тех в сфере медицины, кто непосредственно занят на работах по ликвидации заболевания коронавирусом

Медицинским и другим работникам, непосредственно задействованным на работах по ликвидации заболевания коронавирусной инфекцией, будут доплачивать 200% от обычной заработной платы. Такое решение приняла Верховная Рада, проголосовав сегодня за законопроект №3219.

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Такая надбавка будет в период выполнения работником мероприятий, "направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19)".

Кроме того, будут осуществлены доплаты "отдельным категориям работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения".

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Евгений Пилипенко
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