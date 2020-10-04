Добкин передумал идти также и в мэры Харькова

"На этом моя миссия выполнена", – написал Добкин

Бывший народный депутат Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова в пользу действующего мэра Геннадия Кернеса. Об этом сам Добкин сообщил в своем Telegram-канале.

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"Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку", – написал Добкин.

23 сентября Добкин, который еще в июле начал свою предвыборную кампанию как претендент на пост мэра Киева, подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Харькова. О причинах такого внезапного решения политик рассказывать не захотел.

В тот же день партия Блок Кернеса Успешный Харьков выдвинула Кернеса в кандидаты на должность мэра Харькова.

Вадим Ребрина

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