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Добкин передумал идти также и в мэры Харькова

04.10.2020, 17:16
Добкин передумал идти также и в мэры Харькова - Фото
Михаил Добкин (скриншот с видео)

"На этом моя миссия выполнена", – написал Добкин

Бывший народный депутат Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова в пользу действующего мэра Геннадия Кернеса. Об этом сам Добкин сообщил в своем Telegram-канале.

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"Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку", – написал Добкин.

Вадим Ребрина
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