Документы Пентагона. России не хватает оккупационных войск – Радио Свобода

В одном из документов Пентагона, который попал в утечку секретных материалов, говорится, что Россия не в состоянии установить эффективный контроль над временно оккупированными ею территориями Украины из-за нехватки личного состава в войсках национальной гвардии. Это выяснили журналисты Радио Свобода.

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Согласно документу Министерства обороны США, в августе 2022 года на территории Украины находились не менее 27 5000 военнослужащих нацгвардии России. Однако с тех пор, считают в Пентагоне, эти войска понесли значительные потери. Кроме того, на национальную гвардию РФ были возложены задачи по удержанию оккупированных территорий, а это еще более усилило дефицит личного состава.

Издание напоминает, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину части ОМОН, которые входят в структуру Росгвардии, которые должны были поддерживать порядок на оккупированных территориях Украины, понесли существенные потери под Киевом и Харьковом.

Функции национальной гвардии РФ как оккупационных войск перечислил 30 августа 2022 года глава Росгвардии Виктор Золотов в докладе российскому диктатору Владимиру Путину: "обеспечивают безопасность, правопорядок в подконтрольных РФ населенных пунктах, борются с диверсантами, охраняют особо важные объекты".

При этом, пишет издание, только за 2022 год на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины было ликвидировано множество высокопоставленных коллаборантов и представителей российских оккупационных структур, охрану которых в теории должны были обеспечить оккупационные войска.

Сергій Бережний

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