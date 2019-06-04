"Дома за чаем". Замглавы АП - о неформальных встречах Зеленского

Сергей Трофимов (скриншот видео/УП)

Первый замглавы Администрации президента Сергей Трофимов рассказал, что иногда президент Владимир Зеленский с командой проводит неформальные деловые встречи вне стен здания на улице Банковой. Об этом чиновник рассказал Украинской правде.

"Можем у кого-то дома сесть чая попить и немножко поговорить. Поймите, эта атмосфера не дает работать продуктивно. Вдохновения мало, понимаете? Нужно немножко выйти из этого состояния", - говорит Трофимов.

Кроме того, он назвал Администрацию президента "мавзолеем".

Зеленский назначил Трофимова на должность первого замглавы АП сразу после инаугурации в мае. Ранее он являлся исполнительным продюсером студии Квартал 95.

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