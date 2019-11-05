"Домыслы". Ткаченко отреагировал на сюжет о доме на Трухановом

Александр Ткаченко (фото — LIGA.net)

Экс-гендиректор медиахолдинга Игоря Коломойского 1+1 Медиа Александр Ткаченко назвал домыслами информацию программы Наші гроші о том, что до недавнего времени он якобы не один год проживал в элитном доме на Трухановом острове. Об этом нардеп фракции Слуга народа в Раде заявил в комментарии LIGA.net.

"Еще раз повторюсь, что я неоднократно бывал на Трухановом острове: гостил там, занимался спортом, но дом арендовал только в этом году, что и будет отражено в декларации. Все остальное - домыслы, ничего нового", - сказал кандидат на пост главы КГГА.

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Справка. Сегодня утром, 5 ноября, вышел сюжет Bihus о "доме Ткаченко", в котором расследователи утверждают, что тот якобы поселился там после того, как осенью 2015-го на канале 1+1 вышел сюжет о незаконной застройке на берегу Днепра именно в том месте. В октябре те же журналисты впервые сообщили об этом имении. Ткаченко отрицает правдивость обнародованных данных.

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