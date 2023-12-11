Дональд Туск избран новым премьером Польши. Зеленский уже поздравил

Ранее сегодня польский парламент принял решение, что сформированное Моравецким правительство партии PiS не получит вотума доверия

Дональд Туск (Фото: EPA)

Вечером 11 декабря Сейм Польши избрал премьер-министром страны лидера Гражданской коалиции Дональда Туска, сообщает РАР. Президент Владимир Зеленский уже поздравил нового главу польского правительства.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"За" проголосовали 248 депутатов, "против" – 201, никто не воздержался.

"Это действительно большой день – не для меня, а для всех тех, кто верил, что благодаря вам все изменится к лучшему", – сказал Туск с трибуны парламента.

Зеленский поздравил Туска и заявил, что "будущее Украины и Польши – в единстве, взаимопомощи и стратегическом партнерстве для победы над нашим общим врагом".

"Когда мы стоим вместе, свобода обеих наших наций непревзойденна. Мы ценим поддержку Польши. Вместе мы укрепляем друг друга и всю Европу. Я уверен, что Украина и Польша останутся верны делу защиты глобальной свободы", – заявил президент.

Ранее сегодня польский Сейм принял решение о том, что сформированное Матеушем Моравецким правительство партии Право и Справедливость (PiS) не получит вотума доверия. Это означало, что правительство уходит в отставку, и Сейм дает поручение сформировать новое.