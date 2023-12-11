Дональда Туска обрано новим прем'єром Польщі. Зеленський вже привітав

Раніше сьогодні польський парламент ухвалив рішення, що сформований Моравецьким уряд партії PiS не отримає вотуму довіри

Ввечері 11 грудня Сейм Польщі обрав прем’єр-міністром країни лідера Громадянської коаліції Дональда Туска, повідомляє РАР. Президент Володимир Зеленський вже привітав нового очільника польського уряду.

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"За" проголосували 248 депутатів, "проти" – 201, ніхто не утримався.

"Це дійсно великий день – не для мене, а для всіх тих, хто вірив, що завдяки вам все зміниться на краще", - сказав Туск із трибуни парламенту.

Зеленський привітав Туска і заявив, що "майбутнє України та Польщі – в єдності, взаємодопомозі та стратегічному партнерстві для перемоги над нашим спільним ворогом".

"Коли ми стоїмо разом, свобода обох наших націй неперевершена. Ми цінуємо підтримку Польщі. Разом ми зміцнюємо один одного і всю Європу. Я впевнений, що Україна та Польща залишаться відданими справі захисту глобальної свободи", – заявив президент.

Раніше сьогодні польський Сейм ухвалив рішення, що сформований Матеушем Моравецьким уряд партії Право і Справедливість (PiS) не отримає вотуму довіри. Це означало, що уряд йде у відставку, і Сейм дає доручення сформувати новий.