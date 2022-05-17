UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Донбасс. Разведка Британии прогнозирует массированные артосбтрелы России в ближайшие дни

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 08:17
Донбасс. Разведка Британии прогнозирует массированные артосбтрелы России в ближайшие дни - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

В ближайшие дни армия России, вероятно, продолжит массированные обстрелы на Донбассе, чтобы ускорить свое наступление. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные своей разведки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В британской разведке считают, что Россия прибегла к большему использованию неизбирательных артобстрелов по двум причинам: нежелания регулярно рисковать самолетами за пределами линии фронта и ограниченных возможностей обнаружения целей.

"В ближайшие недели Россия, вероятно, продолжит в значительной степени полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в своем наступлении на Донбассе", – говорят разведчики.

Они также отмечают, что Россия показывает готовность использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальной избирательностью и соразмерностью.

Как пример разведчики привели Черниговскую область, где от российских обстрелов были повреждены или разрушены около 3500 зданий, 80% из которых – жилые дома.

Читайте также: Донбасс. РФ потеряла треть войск, месяц не сможет ускорить наступление – разведка Британии

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс артиллерия обстрелы армия рф разведка великобритании
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 