Донбасс. Разведка Британии прогнозирует массированные артосбтрелы России в ближайшие дни

В ближайшие дни армия России, вероятно, продолжит массированные обстрелы на Донбассе, чтобы ускорить свое наступление. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные своей разведки.

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В британской разведке считают, что Россия прибегла к большему использованию неизбирательных артобстрелов по двум причинам: нежелания регулярно рисковать самолетами за пределами линии фронта и ограниченных возможностей обнаружения целей.

"В ближайшие недели Россия, вероятно, продолжит в значительной степени полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в своем наступлении на Донбассе", – говорят разведчики.

Они также отмечают, что Россия показывает готовность использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальной избирательностью и соразмерностью.

Как пример разведчики привели Черниговскую область, где от российских обстрелов были повреждены или разрушены около 3500 зданий, 80% из которых – жилые дома.

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Марк Сировой

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