Доверие к Зеленскому несколько упало. И не только из-за скандального закона – опрос КМИС

Рейтинг Зеленского среди украинцев снизился, однако на это повлиял не только резонансный закон, которым фактически отменялась независимость НАБУ и САП

Митинг перед голосованием Рады 31 июля (Фото: Елизавета Рябенко / LIGA.net)

Доверие к президенту Владимиру Зеленскому среди украинского общества несколько снизилось по сравнению с июнем 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты июльско-августовского опроса Киевского международного института социологии.

Социологи начали опрос 23 июля – на следующий день после резонансного голосования в Верховной Раде за законопроект №12414.

По результатам исследования, 58% украинцев доверяют президенту (в начале июня было 65%), а 35% – не доверяют (было 30%).

В КМИС отметили: уже в начале июня наблюдался нисходящий тренд, поэтому, возможно, и к 22 июля 2025 года доверие уже было ниже 65%.

То есть не все снижение доверия на 7% можно связать со скандальным законом, который фактически отменил независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Однако это событие, бесспорно, имело влияние, поскольку часть респондентов в качестве причины недоверия президенту указывали именно это голосование", – отметили в КМИС.

Уже дальше, в начале августа 2025 года, было "некоторое улучшение" ситуации с доверием к главе государства. Социологи предполагают: это может быть связано с принятием нового закона, которым НАБУ и САП вернули независимость, а также с дополнительным фокусом на вопросах международных отношений и войны.

В КМИС отметили: поскольку среди участников протестов в значительной степени была представлена молодежь, целесообразно рассмотреть, как изменилось доверие среди отдельных возрастных категорий населения.

Больше всего уровень доверия действительно снизился среди молодежи до 30 лет: если в начале лета 74% доверяли Зеленскому, то сейчас – 59%.

Однако впоследствии ситуация между различными возрастными категориями выровнялась, отметили в КМИС. Кроме того, несмотря на нисходящий тренд, сейчас большинство в каждой возрастной категории доверяют Зеленскому.

Уровень доверия к Зеленскому (Инфографика КМИС)

Распределение по регионам (Инфографика КМИС)

Распределение по возрасту (Инфографика КМИС)

Какие причины недоверия называли респонденты:

Скриншот с сайта КМИС

Опрос проводился с 23 июля по 4 августа по собственной инициативе КМИС. Социологи опросили по телефону 1022 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории. При обычных обстоятельствах погрешность не превышала бы 4,1%, но в условиях войны может добавляться определенное систематическое отклонение.