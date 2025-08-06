Доверие к Зеленскому несколько упало. И не только из-за скандального закона – опрос КМИС
Доверие к президенту Владимиру Зеленскому среди украинского общества несколько снизилось по сравнению с июнем 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты июльско-августовского опроса Киевского международного института социологии.
Социологи начали опрос 23 июля – на следующий день после резонансного голосования в Верховной Раде за законопроект №12414.
По результатам исследования, 58% украинцев доверяют президенту (в начале июня было 65%), а 35% – не доверяют (было 30%).
В КМИС отметили: уже в начале июня наблюдался нисходящий тренд, поэтому, возможно, и к 22 июля 2025 года доверие уже было ниже 65%.
То есть не все снижение доверия на 7% можно связать со скандальным законом, который фактически отменил независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Однако это событие, бесспорно, имело влияние, поскольку часть респондентов в качестве причины недоверия президенту указывали именно это голосование", – отметили в КМИС.
Уже дальше, в начале августа 2025 года, было "некоторое улучшение" ситуации с доверием к главе государства. Социологи предполагают: это может быть связано с принятием нового закона, которым НАБУ и САП вернули независимость, а также с дополнительным фокусом на вопросах международных отношений и войны.
В КМИС отметили: поскольку среди участников протестов в значительной степени была представлена молодежь, целесообразно рассмотреть, как изменилось доверие среди отдельных возрастных категорий населения.
Больше всего уровень доверия действительно снизился среди молодежи до 30 лет: если в начале лета 74% доверяли Зеленскому, то сейчас – 59%.
Однако впоследствии ситуация между различными возрастными категориями выровнялась, отметили в КМИС. Кроме того, несмотря на нисходящий тренд, сейчас большинство в каждой возрастной категории доверяют Зеленскому.
Какие причины недоверия называли респонденты:
Опрос проводился с 23 июля по 4 августа по собственной инициативе КМИС. Социологи опросили по телефону 1022 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории. При обычных обстоятельствах погрешность не превышала бы 4,1%, но в условиях войны может добавляться определенное систематическое отклонение.
- В начале июля социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, по результатам которого Залужному доверяют чуть больше украинцев, чем Зеленскому.
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