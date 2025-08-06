Довіра до Зеленського дещо впала. І не лише через скандальний закон – опитування КМІС

Рейтинг Зеленського серед українців дещо знизився, проте на це вплинув не лише резонансний закон, яким фактично скасовувалась незалежність НАБУ і САП

Мітинг перед голосуванням Ради 31 липня (Фото: Єлизавета Рябенко / LIGA.net)

Довіра до президента Володимира Зеленського серед українського суспільства дещо знизилась, порівнюючи з червнем 2025 року. Про це свідчать результати липнево-серпневого опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи почали опитування 23 липня – наступного дня після резонансного голосування у Верховній Раді за законопроєкт №12414.

За результатами дослідження, 58% українців довіряють президенту (на початку червня було 65%), а 35% – не довіряють (було 30%).

У КМІС наголосили: вже на початку червня спостерігався низхідний тренд, тому, можливо, і до 22 липня 2025 року довіра вже була нижчою за 65%.

Тобто не все зниження довіри на 7% можна пов’язати зі скандальним законом, який фактично скасував незалежність Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Проте ця подія, безперечно, мала вплив, оскільки частина респондентів як причину недовіри президенту вказували саме це голосування", – зазначили в КМІС.

Вже далі, на початку серпня 2025 року, було "деяке покращення" ситуації із довірою до глави держави. Соціологи припускають, що це може бути пов’язано з ухваленням нового закону, яким НАБУ і САП повернули незалежність, а також з додатковим фокусом на питаннях міжнародних відносин й війни.

У КМІС зазначили: оскільки серед учасників протестів значною мірою була представлена молодь, доцільно розглянути, як змінилася довіра серед окремих вікових категорій населення.

Найбільше рівень довіри дійсно знизився серед молоді до 30 років: якщо на початку літа 74% довіряли Зеленському, то зараз – 59%.

Однак згодом ситуація між різними віковими категоріями вирівнялася, зазначили у КМІС. Крім цього, попри низхідний тренд, зараз більшість у кожній віковій категорії довіряють Зеленському.

Рівень довіри до Зеленського (Інфографіка КМІС)

Розподіл за регіонами (Інфографіка КМІС)

Розподіл за віком (Інфографіка КМІС)

Які причини недовіри називали респонденти:

Скриншот з сайту КМІС

Опитування проводилось з 23 липня до 4 серпня за власною ініціативою КМІС. Соціологи опитали телефоном 1022 респондентів віком від 18 років, які мешкають на підконтрольній Україні території. За звичайних обставин похибка не перевищувала б 4,1%, але за умов війни може додаватись певне систематичне відхилення.