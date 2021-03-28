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В Раду проходит Андрей Аксенов – экзитпол. Он делал на Донбассе "референдум" в 2014 году

28.03.2021, 23:53
В Раду проходит Андрей Аксенов – экзитпол. Он делал на Донбассе
Андрей Аксенов (Скриншот видео)

Сегодня, 28 марта, на довыборах в Верховную Раду на одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области, по данным экзитпола, побеждает представитель партии Порядок и мэр Доброполья Андрей Аксенов. Об этом сообщает Новости Донбасса со ссылкой на данные экзитпола по состоянию на 18:00, показанные в эфире местного телеканала Орбита.

Как отмечается, Аксенов набирает 65,5%, представитель партии Шария Валентин Рыбин – 14,8% и кандидат от Европейской солидарности Юлия Кузьменко – 6,8%. У остальных кандидатов менее – 5%.

На округе №50 в Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках, выбирали среди 18 кандидатов.

СПРАВКА. Андрей Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, организовал там псевдореферендум. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России. В мае 2018 года ему сообщили о подозрении в служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК), подделке и использовании документов (ч.4 ст.358 УК), присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (чч.2,3 ст.191 УК) – ради незаконного посещения оккупированного Крыма. В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной домашний арест на два месяца.
  • Сегодня, 28 марта, в одномандатных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) проходили довыборы в Верховную Раду.
  • По данным экзитпола группы Рейтинг, по состоянию на 18:00 довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области лидирует Александр Шевченко (За майбутне) – 32,4%, на втором месте Руслан Кошулинский (Свобода) –  31,6%, на третьем месте Василий Вирастюк (Слуга народа) – 29,4%.
  • По данным полиции, зарегистрировано 39 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, следователи начали два уголовных производства. 

Наталия Медведева
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Донецкая область выборы андрей аксенов
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