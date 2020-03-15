Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Довыборы в Раду в Харьковской области. Опора заявила о нарушениях: фото

Довыборы в Раду в Харьковской области. Опора заявила о нарушениях: фото - Фото
Фото: oporaua.org
15.03.2020, 13:53

В избирательном бюллетене - 37 кандидатов, из них 27 человек - выдвиженцы политических партий, десять - самовыдвиженцы

Сегодня на промежуточных выборах народного депутата в 179 округе в Харьковской области все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя, однако наблюдатели общественной сети Опора зафиксировали ряд нарушений. Об этом говорится в сообщении Опоры.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Наблюдатели по состоянию на 12:00 фиксировали случаи выдачи бюллетеней одним членом комиссии, попытки заранее заполнить избирательную документацию, наличие агитационных материалов в не отведенных для агитации местах в день голосования.

Агитация на электроопорах: фото

Фото: oporaua.org

Случаи, где только один член комиссии выдает бюллетени, были зафиксированы на УИК №630533, №630541, №630542, №630530, №630569, №630535.

Во время утреннего заседания - единичные случаи неведения протоколов утреннего заседания на УИК №630535, №630569, №630542, №630533. В течение дня голосования наблюдатели ОПОРЫ фиксировали наличие агитации, которая преимущественно размещалась на электроопоре.

Довыборы в Раду на 179 округе: фото

Фото: oporaua.org

В большинстве случаев нарушения устранены по обращению в комиссию наблюдателя ОПОРЫ.

В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, десять  - самовыдвиженцы.

  • Выборы на 179 округе состоятся 15 марта в связи с тем, что избранный там депутатом Рады Алексей Кучер был назначен главой Харьковской ОГА.
  • 3 февраля СН выдвинула Алексейчук кандидатом на 179 округе, позже партия решила снять Алексейчук с выборов депутата парламента.
  • 26 февраля был опубликован опрос Группы Рейтинг, который показал, что Алексейчук проигрывает Светличной.
Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
рада нарушения агитация опора довыборы 179 округ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 