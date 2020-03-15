Довыборы в Раду в Харьковской области. Опора заявила о нарушениях: фото

Фото: oporaua.org

Сегодня на промежуточных выборах народного депутата в 179 округе в Харьковской области все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя, однако наблюдатели общественной сети Опора зафиксировали ряд нарушений. Об этом говорится в сообщении Опоры.

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Наблюдатели по состоянию на 12:00 фиксировали случаи выдачи бюллетеней одним членом комиссии, попытки заранее заполнить избирательную документацию, наличие агитационных материалов в не отведенных для агитации местах в день голосования.

Фото: oporaua.org

Случаи, где только один член комиссии выдает бюллетени, были зафиксированы на УИК №630533, №630541, №630542, №630530, №630569, №630535.

Во время утреннего заседания - единичные случаи неведения протоколов утреннего заседания на УИК №630535, №630569, №630542, №630533. В течение дня голосования наблюдатели ОПОРЫ фиксировали наличие агитации, которая преимущественно размещалась на электроопоре.

Фото: oporaua.org

В большинстве случаев нарушения устранены по обращению в комиссию наблюдателя ОПОРЫ.

В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, десять - самовыдвиженцы.

Выборы на 179 округе состоятся 15 марта в связи с тем, что избранный там депутатом Рады Алексей Кучер был назначен главой Харьковской ОГА.

3 февраля СН выдвинула Алексейчук кандидатом на 179 округе, позже партия р ешила снять Алексейчук с выборов депутата парламента.

26 февраля был опубликован опрос Группы Рейтинг, который показал, что Алексейчук проигрывает Светличной.



