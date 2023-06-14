Дрон доставляет помощь украинцам, которых бросили оккупанты на левом берегу Днепра – видео

Вице-премьер-министр по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал эксклюзивные кадры, как людям на временно оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области украинский ударный дрон Vampire доставляет гуманитарную помощь.

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Россияне не эвакуируют местных из затопленных районов и не дают сделать это Украине.

"Но на помощь приходят технологии. Украинский ударный дрон Vampire, ранее уничтожавший врага, доставляет гуманитарную помощь украинцам в оккупации. Украина ежедневно борется за жизнь людей, оказавшихся в ловушке", – написал Федоров.

Россияне бросили украинцев на затопленном в результате их теракта левом берегу Днепра на произвол судьбы.

12 июня глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что наконец-то ООН начала поставлять гуманитарную помощь на правый берег Днепра. Также сформирована миссия для левого берега, она ждала гарантий безопасности от РФ.

На следующий день в ООН заявили, что РФ не дает гарантий команде организации, готовой отправиться на левый берег.

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