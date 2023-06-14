Дрон доставляє допомогу українцям, яких кинули окупанти на лівому березі Дніпра – відео

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав ексклюзивні кадри, як людям на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра на Херсонщині український ударний дрон Vampire доставляє гуманітарну допомогу.

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Росіяни не евакуюють місцевих із затоплених районів та не дають зробити це Україні.

"Але на допомогу приходять технології. Український ударний дрон Vampire, який раніше знищував ворога, доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації. Україна щодня бореться за життя людей, які опинилися в пастці", – написав Федоров.

Росіяни кинули українців на затопленому внаслідок їхнього теракту лівому березі Дніпра напризволяще.

12 червня глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що нарешті ООН почала постачати гуманітарну допомогу на правий берег Дніпра. Також сформована місія для лівого берега, вона чекала гарантій безпеки від РФ.

Наступного дня в ООН заявили, що РФ не дає гарантій команді організації, яка готова вирушити на лівий берег.

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