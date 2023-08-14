Дроны на фронте. Резников рассказал, какие беспилотники применяет Украина — полный список

Министр обороны Алексей Резников рассказал, какие беспилотники иностранного и отечественного производства применяют на фронте Силы обороны. Об этом он написал в колонке для LIGA.net.

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По его словам, оборонное ведомство продолжает заключать государственные контракты на закупку БПЛА.

Уже заказаны проверенные в бою и взятые на вооружение иностранные комплексы Bayraktar TB2, Atlas PRO, Warmate 3.0, Fly Eye 3.0.

Среди беспилотников украинского производства — Лелека, Фурия, ACS-3, Windhover, PD-2, RAM-2, Spectator-M1.

Также Резников заявил, что начата закупка только что допущенных к эксплуатации комплексов Phoenix 03 Heavy UCAV, Е-300 Enterprise, D-80 Discovery.

31 июля замминистра обороны Маляр сообщила, что Минобороны полностью выполнило заказ Генерального штаба по дронам военного назначения.

В Минобороны сообщали, что ведомство взяло на вооружение 28 моделей беспилотников украинского производства, в ВСУ были поставлены "тысячи единиц" в рамках закупок ведомства. Из-за соображений безопасности неизвестно, какие БПЛА и в каких объемах поставляются.

"Минобороны не покупает говно и тряпки". У Резникова ответили на обвинения насчет дронов.

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