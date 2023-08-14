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Дрони на фронті. Резніков розповів, які безпілотники застосовує Україна — повний список

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 13:33
Дрони на фронті. Резніков розповів, які безпілотники застосовує Україна — повний список - Фото
Олексій Резніков (Фото: LIGA.net)

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, які безпілотники іноземного та вітчизняного виробництва застосовують на фронті Сили оборони. Про це він написав у колонці для LIGA.net.

За його словами, оборонне відомство продовжує укладати державні контракти на закупівлю БПЛА.

Вже замовлені перевірені у бою та взяті на озброєння іноземні комплекси Bayraktar TB2, Atlas PRO, Warmate 3.0, Fly Eye 3.0.

Серед безпілотників українського виробництва — Лелека, Фурія, ACS-3, Windhover, PD-2, RAM-2, Spectator-M1.

Також Резніков заявив, що розпочато закупівлю щойно допущених до експлуатації комплексів Phoenix 03 Heavy UCAV, Е-300 Enterprise, D-80 Discovery.

  • 31 липня заступниця міністра Маляр повідомила, що Міноборони повністю виконало замовлення Генерального штабу щодо дронів військового призначення.
  • У Міноборони повідомляли, що відомство взяло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва, до ЗСУ було поставлено "тисячі одиниць" у межах закупівель відомства. Через міркування безпеки не відомо, які саме БПЛА та в яких обсягах постачаються.
  • "Міноборони не купує гівно і ганчірки". У Резнікова відповіли на звинувачення щодо дронів. 

Читайте також: Розбір | Ми не можемо засипати фронт "Мавіками". Як Україні перемогти у війні дронів

Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогаміноборониОлексій Резніковбезпілотники
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