ДШВ: Псковские десантники понесли ощутимые потери на Покровском направлении

Иллюстративное фото: Десантно-штурмовые войска

Российские "Псковские десантники" понесли значительные потери в боях на Покровском направлении в Донецкой области. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Защитники сообщили, что оборонительная операция Сил обороны в Покровской агломерации продолжается.

Читайте также Мир в 2026 году: лидеры мнений Project Syndicate о политических и экономических вызовах

"С начала декабря в результате активных штурмовых действий оперативный резерв РФ – подразделения 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии – уже понес ощутимые потери. Это заставляет врага насыщать дополнительные подразделения для поддержки наступательного потенциала. По имеющейся информации, на направлении Покровска Россия хочет осуществить пополнение потерь до конца января в несколько этапов", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. 76-я псковская дивизия участвует в вооруженной агрессии против Украины 76-я псковская дивизия участвует в вооруженной агрессии против Украины еще с 2014-го

По данным корпуса, в течение прошлой недели (12-18 января) украинские защитники нанесли РФ потери убитыми и ранеными в 370 оккупантов, а также уничтожили и повредили 86 единиц авто- и мототранспорта, 20 орудий и самоходных артиллерийских установок и уничтожили и "посадили" почти 1400 ударных беспилотников на этом направлении.

Непосредственно в Покровске военные сдерживают захватчиков, которые с помощью малых групп пытаются попасть в северную часть города, выше железной дороги, и закрепиться.

"Из-за наших контрдействий врагу не удается достаточно накопить силы в районе промзоны на северо-западе города. Таким образом, враг не способен проводить открытые прямые штурмы Гришино, которое сейчас является одной из приоритетных целей в Покровской агломерации", – отметили в 7 корпусе.

Однако продолжаются попытки россиян малыми пехотными группами двигаться через лесополосы и приблизиться к Гришино с юга, отметили военные.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Они добавили, что также защитники сдерживают оккупантов на севере Мирнограда.

Карта: Deepstate

"За последнюю неделю фиксируется накопление вражеской техники в районе населенного пункта Новогродовка, что к югу от Мирнограда. В дальнейшем противник планирует задействовать эти силы и средства для продолжения штурмовых действий, в частности "верхнего" Мирнограда. Сил обороны работают над своевременным выявлением и уничтожением этой техники", – подытожили в заметке.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Также 7 корпус добавил видео с уничтожением захватчиков на этом направлении: