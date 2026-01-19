ДШВ: Псковські десантники зазнали відчутних втрат на Покровському напрямку

Українські військові повідомили про наслідки активних штурмових дій РФ для 76 дивізії окупантів на Донеччині

Російські Псковські десантники зазнали значних втрат у боях на Покровському напрямку в Донецькій області. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Захисники повідомили, що оборонна операція Сил оборони у Покровській агломерації триває.

"З початку грудня внаслідок активних штурмових дій оперативний резерв РФ – підрозділи 76-ї псковської десантної-штурмової дивізії – вже поніс відчутні втрати. Це змушує ворога насичувати додаткові підрозділи для підтримки наступального потенціалу. За наявною інформацією, на напрямку Покровська Росія хоче здійснити поповнення втрат до кінця січня у кілька етапів", – йдеться у повідомленні.

За даними корпусу, впродовж минулого тижня (12-18 січня) українські захисники завдали РФ втрат убитими та пораненими у 370 окупантів, а також знищили й пошкодили 86 одиниць авто- та мототранспорту, 20 гармат та самохідних артилерійських установок та знищили й "посадили" майже 1400 ударних безпілотників на цьому напрямку.

Безпосередньо у Покровську військові стримують загарбників, що за допомогою малих груп намагаються потрапити до північної частини міста, вище залізниці, та закріпитися.

"Через наші контрдії ворогу не вдається достатньо накопичити сили у районі промзони на північному заході міста. Таким чином, ворог не здатен проводити відкриті прямі штурми Гришиного, яке наразі є однією з пріоритетних цілей в Покровській агломерації", – зауважили в 7 корпусі.

Однак тривають спроби росіян малими піхотними групами рухатися через лісосмуги та наблизитися до Гришиного з півдня, зазначили військові.

Вони додали, що також захисники стримують окупантів на півночі Мирнограда.

"За останній тиждень фіксується накопичення ворожої техніки у районі населеного пункту Новогродівка, що на південь від Мирнограда. У подальшому противник планує задіяти ці сили та засоби для продовження штурмових дій, зокрема "верхнього" Мирнограда. Сил оборони працюють над своєчасним виявленням і знищенням цієї техніки", – підсумували у дописі.

Також 7 корпус додав відео зі знищенням загарбників на цьому напрямку: