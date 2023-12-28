ДШВ: Трое расстрелянных россиянами пленных были бойцами 82-й бригады

В ДШВ убеждены, что рано или поздно военные преступники РФ будут отвечать за свои зверства перед международным уголовным трибуналом

Скриншот - ДШВ

Командование Десантно-штурмовых войск сообщило, что убитые россиянами военнопленные ВСУ служили в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Ранее в соцсетях была информация, что это якобы могли быть бойцы 117-й отдельной механизированной бригады.

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В ДШВ заявили, что попавшие в сеть кадры расстрела – очередное доказательство военного преступления армии РФ. Оккупанты умышленно убили людей, защищенных в условиях вооруженного конфликта, – а именно трех военных 82-й бригады, выбывших из строя в результате попадания в плен после получения ранений и контузий разных степеней тяжести.

Военные обнародовали видео 18+ с казнью украинских пленных.

27 декабря в соцсетях появились кадры, на которых российские захватчики поставили трех украинских бойцов на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров. Это произошло на южном направлении, вблизи Работино Запорожской области.

28 декабря в Офисе генпрокурора сообщили, что к расстрелу могут быть причастны оккупанты из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

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