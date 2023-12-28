Страта бійців ЗСУ під Роботиним. Прокуратура: Імовірно, це зробили "псковські десантники"

Фото: ЗСУ

До розстрілу трьох українських військовополонених під Роботиним можуть бути причетні окупанти з 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ. Про це в ефірі Радіо Свободи заявив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ми маємо припущення вважати, що до здійснення цього злочину причетна 76 десантна дивізія армії Російської Федерації. Але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже відома воєнними злочинами, які вчинялися в Україні, зокрема на Київщині", – сказав він.

27 грудня військовий 24 окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов у Telegram-каналі "Говорять Снайпер" опублікував відео, як він стверджував, зі стратою трьох військовополонених українських військових зі 117 ОМБр.

За декілька годин, після того як ролик "рознесли" мережею, на епізод відреагував Офіс генпрокурора. Було розпочато розслідування воєнного злочину.

За словами Бєлоусова, відео верифікували, імена загиблих військовослужбовців ЗСУ встановлені й будуть опубліковані згодом.

13 грудня 2023 року Радіо Свобода опублікувало надане Силами оборони відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як окупанти ведуть беззбройних полонених воїнів ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій та прикриваються ними.

У ЗСУ повідомили, що це сталося на Запорізькому напрямку. Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Читайте також: Попередньо відомі росіяни, які використали ЗСУ як "живий щит". ООН мовчить – Лубінець