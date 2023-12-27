Попередньо відомі росіяни, які використали ЗСУ як "живий щит". ООН мовчить – Лубінець

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Відео, на якому російські окупанти використовували українських військовополонених як "живий щит", вже верифіковано, і є попередня інформація про зафіксованих на ньому загарбників. Проте Міжнародний комітет Червоного Хреста й Організація об’єднаних націй ніяк не відреагували на цей факт. Про це в інтерв’ю в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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"Нам вдалось встановити, що це відео точно не змонтоване, що воно реальне. Ми розуміємо, де воно було записане, ким саме. І попередньо у нас навіть є припущення, хто з військовослужбовців ЗС РФ вчиняв цей злочин", – сказав Лубінець.

За його словами, на жаль, порушення росіянами законів і звичаїв ведення війни – це не поодинокі випадки. Проте, якщо говорити конкретно про спосіб, який зафіксовано на відео, омбудсмен каже, що побачив таке вперше.

"У нас була інформація, що росіяни це роблять (використовують полонених як "живий щит". – ред.), але те, що це було зафіксовано саме на відео, – раніше у нас такого не було", – сказав він.

Лубінець зазначив, що зафіксував це як порушення Росією Женевських конвенцій і ймовірне скоєння воєнного злочину. Він поінформував про це Червоний Хрест і ООН, проте реакції від них не було.

"Знову ми повідомляємо про воєнні злочини і знову жодної реакції", – сказав омбудсмен.

13 грудня Радіо Свобода опублікувало надане Силами оборони відео з безпілотника, на якому зафіксовано, як окупанти ведуть беззбройних полонених воїнів ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій та прикриваються ними.

У ЗСУ повідомили, що це сталося на Запорізькому напрямку. Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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