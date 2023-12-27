Предварительно известны россияне, использовавшие ВСУ как "живой щит". ООН молчит – Лубинец
Видео, на котором российские оккупанты использовали украинских военнопленных в качестве "живого щита", уже верифицировано, и есть предварительная информация о зафиксированных на нем захватчиках. Однако Международный комитет Красного Креста и Организация объединенных наций никак не отреагировали на этот факт. Об этом в интервью в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Нам удалось установить, что это видео точно не смонтировано, что оно реальное. Мы понимаем, где оно было записано, кем именно. И предварительно у нас даже есть предположение, кто из военнослужащих ВС РФ совершал это преступление", – сказал Лубинец.
По его словам, к сожалению, нарушение россиянами законов и обычаев ведения войны – это не единичные случаи. Однако, если говорить конкретно о способе, который зафиксирован на видео, омбудсмен говорит, что наблюдал такое впервые.
"У нас была информация, что россияне это делают (используют пленных как "живой щит". – ред.), но то, что это было зафиксировано именно на видео, – раньше у нас такого не было", – сказал он.
Лубинец отметил, что зафиксировал это как нарушение Россией Женевских конвенций и вероятное совершение военного преступления. Он проинформировал об этом Красный Крест и ООН, однако реакции от них не последовало.
"Снова мы сообщаем о военных преступлениях и снова никакой реакции", – сказал омбудсмен.
- 13 декабря Радио Свобода опубликовало предоставленное Силами обороны видео с беспилотника, на котором зафиксировано, как оккупанты ведут безоружных пленных воинов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.
- В ВСУ сообщили, что это произошло на Запорожском направлении. Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
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