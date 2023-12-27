Предварительно известны россияне, использовавшие ВСУ как "живой щит". ООН молчит – Лубинец

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Видео, на котором российские оккупанты использовали украинских военнопленных в качестве "живого щита", уже верифицировано, и есть предварительная информация о зафиксированных на нем захватчиках. Однако Международный комитет Красного Креста и Организация объединенных наций никак не отреагировали на этот факт. Об этом в интервью в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Нам удалось установить, что это видео точно не смонтировано, что оно реальное. Мы понимаем, где оно было записано, кем именно. И предварительно у нас даже есть предположение, кто из военнослужащих ВС РФ совершал это преступление", – сказал Лубинец.

По его словам, к сожалению, нарушение россиянами законов и обычаев ведения войны – это не единичные случаи. Однако, если говорить конкретно о способе, который зафиксирован на видео, омбудсмен говорит, что наблюдал такое впервые.

"У нас была информация, что россияне это делают (используют пленных как "живой щит". – ред.), но то, что это было зафиксировано именно на видео, – раньше у нас такого не было", – сказал он.

Лубинец отметил, что зафиксировал это как нарушение Россией Женевских конвенций и вероятное совершение военного преступления. Он проинформировал об этом Красный Крест и ООН, однако реакции от них не последовало.

"Снова мы сообщаем о военных преступлениях и снова никакой реакции", – сказал омбудсмен.

13 декабря Радио Свобода опубликовало предоставленное Силами обороны видео с беспилотника, на котором зафиксировано, как оккупанты ведут безоружных пленных воинов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.

В ВСУ сообщили, что это произошло на Запорожском направлении. Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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