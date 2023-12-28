Казнь военнопленных ВСУ под Роботиным. Прокуратура: Вероятно, это сделала 76 ДШД России

По словам Белоусова, видео верифицировали, имена погибших военнослужащих ВСУ установлены и будут опубликованы впоследствии

Фото: ВСУ

К расстрелу трех украинских военнопленных под Роботиным могут быть причастны оккупанты из 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Об этом в эфире Радио Свободы заявил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов.

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"Мы имеем предположение считать, что к совершению этого преступления имеет отношение 76-я десантная дивизия армии Российской Федерации. Но эти данные мы проверяем. Эта дивизия уже известна военными преступлениями, которые совершались в Украине, в частности в Киевской области", – сказал он.

27 декабря военный 24 отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов в Telegram-канале "Говорят Снайпер" опубликовал видео, как он утверждал, с казнью трех военнопленных украинских военных из 117 ОМБр.

Через несколько часов, после того, как ролик "разнесли" сетью, на эпизод отреагировал Офис генпрокурора. Было начато расследование военного преступления.

По словам Белоусова, видео верифицировали, имена погибших военнослужащих ВСУ установлены и будут опубликованы впоследствии.

13 декабря 2023 года Радио Свобода опубликовала предоставленное Силами обороны видео с беспилотника, на котором зафиксировано, как кафиры ведут безоружных пленных воинов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.

В ВСУ сообщили, что это произошло на Запорожском направлении. Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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