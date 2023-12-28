ДШВ: Троє розстріляних росіянами полонених були бійцями 82-ї бригади

У ДШВ переконані, що рано чи пізно воєнні злочинці РФ відповідатимуть за свої звірства перед міжнародним кримінальним трибуналом

Скриншот - ДШВ

Командування Десантно-штурмових військ повідомило, що вбиті росіянами військовополонені ЗСУ служили у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Раніше в соцмережах була інформація, що це нібито могли бути бійці 117-ї окремої механізованої бригади.

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У ДШВ заявили, що кадри розстрілу, що потрапили в мережу, – черговий доказ воєнного злочину армії РФ. Окупанти умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту, – а саме трьох військових 82-ї бригади, які вибули зі строю внаслідок потрапляння в полон після отримання поранень та контузій різних ступенів тяжкості.

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27 грудня в соцмережах з'явилися кадри, на яких російські загарбники поставили трьох українських бійців на коліна і розстріляли з відстані в кілька метрів. Це сталося на південному напрямку, поблизу Роботиного Запорізької області.

28 грудня в Офісі генпрокурора повідомили, що до розстрілу можуть бути причетні окупанти з 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.

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