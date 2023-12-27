Зараз немає публічних обмінів полоненими між Україною і РФ, але є "польові" – омбудсмен

Такі обміни проходять безпосередньо на фронті, максимально швидко і без якихось попередніх додаткових умов, повідомив Лубінець

Дмитро Лубінець (Фото - Facebook Дмитро Лубінець)

Наразі між Україною і РФ не проводяться офіційні обміни військовополоненими, проте це відбувається безпосередньо на фронті за домовленістю між військовими. Про це в інтерв’ю в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Коментуючи відсутність інформації про обміни полоненими із серпня 2023-го, Лубінець наголосив, що обміни з того часу були, але "польові", безпосередньо на лінії зіткнення.

"Як правило, це робиться військовими частинами, які воюють один проти одного. Зрозуміло, що там дотичний Координаційний штаб до процесів перемовин, якихось технічних речей. Але ці обміни публічно не показуються", – сказав Лубінець.

Омбудсмен відмовився називати навіть приблизну кількість людей, яких вдалось обміняти у такий спосіб.

Він наголосив, що такі обміни відрізняються від офіційних тим, що відбуваються максимально швидко і без якихось попередніх додаткових умов.

Відповідаючи на запитання, наскільки поповнився обмінний фонд від серпня, Лубінець сказав: "Поповнився, але не настільки суттєво, як би нам хотілось".

Однією з причин він назвав пропагандистську роботу росіян зі своїми військовими – окупантів залякують, що в українському полоні їх нібито будуть "катувати, вбивати, і що ніколи ніхто не повертається".

Він додав, що є неофіційна інформація, що росіяни навіть влаштовують "показові страти" серед своїх військових, "щоб ніхто навіть не думав здаватись".