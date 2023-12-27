Сейчас нет публичных обменов пленными между Украиной и РФ, но есть "полевые" – омбудсмен

Такие обмены проходят непосредственно на фронте, максимально быстро и без каких-либо предварительных дополнительных условий, сообщил Лубинец

Дмитрий Лубинец (Фото - Facebook Дмитро Лубінець)

Сейчас между Украиной и РФ не проводятся официальные обмены военнопленными, однако это происходит непосредственно на фронте по договоренности между военными. Об этом в интервью в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Комментируя отсутствие информации об обменах пленными с августа 2023-го, Лубинец подчеркнул, что обмены с тех пор были, но "полевые", прямо на линии столкновения.

"Как правило, это делается военными частями, которые друг против друга. Понятно, что там причастен Координационный штаб к процессам переговоров, каким-то техническим вещам. Но эти обмены публично не показываются", – сказал Лубинец.

Омбудсмен отказался называть даже приблизительное количество людей, которых удалось обменять таким способом.

Он подчеркнул, что такие обмены отличаются от официальных тем, что происходят максимально быстро и без каких-либо предварительных дополнительных условий.

Отвечая на вопрос, насколько пополнился обменный фонд с августа, Лубинец сказал: "Пополнился, но не настолько существенно, как нам хотелось бы".

Одной из причин он назвал пропагандистскую работу россиян со своими военными – оккупантов запугивают, что в украинском плену их якобы будут "пытать, убивать, и что никогда никто не возвращается".

Он добавил, что есть неофициальная информация, что россияне даже устраивают "показательные казни" среди своих военных, "чтобы никто даже не думал сдаваться".