Сейчас нет публичных обменов пленными между Украиной и РФ, но есть "полевые" – омбудсмен
Сейчас между Украиной и РФ не проводятся официальные обмены военнопленными, однако это происходит непосредственно на фронте по договоренности между военными. Об этом в интервью в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Комментируя отсутствие информации об обменах пленными с августа 2023-го, Лубинец подчеркнул, что обмены с тех пор были, но "полевые", прямо на линии столкновения.
"Как правило, это делается военными частями, которые друг против друга. Понятно, что там причастен Координационный штаб к процессам переговоров, каким-то техническим вещам. Но эти обмены публично не показываются", – сказал Лубинец.
Омбудсмен отказался называть даже приблизительное количество людей, которых удалось обменять таким способом.
Он подчеркнул, что такие обмены отличаются от официальных тем, что происходят максимально быстро и без каких-либо предварительных дополнительных условий.
Отвечая на вопрос, насколько пополнился обменный фонд с августа, Лубинец сказал: "Пополнился, но не настолько существенно, как нам хотелось бы".
Одной из причин он назвал пропагандистскую работу россиян со своими военными – оккупантов запугивают, что в украинском плену их якобы будут "пытать, убивать, и что никогда никто не возвращается".
Он добавил, что есть неофициальная информация, что россияне даже устраивают "показательные казни" среди своих военных, "чтобы никто даже не думал сдаваться".
- Последний раз официальный обмен состоялся 7 августа 2023 года, тогда из российского плена удалось вернуть 22 украинских воинов.
- 2 ноября представитель Коордштаба сказал, что Россия приостановила обмен пленными с целью повлиять на украинское общество.
- 5 декабря Лубинец заявил, что Россия готовит волну дезинформации, которая будет касаться обмена пленными.