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ДТП с кортежем Ярославского. Исчезнувшая из морга одежда погибшего "нашлась" – видео

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 17:19
ДТП с кортежем Ярославского. Исчезнувшая из морга одежда погибшего
Фото - Нацполиция

После огласки в СМИ и открытия уголовного дела "нашлась" исчезнувшая из морга одежда мужчины, погибшего в ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Вчера министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что из перечня вещдоков в морге исчезла одежда погибшего. Полиция провела 11 обысков в связи с этим и открыла производство по статье о сокрытии доказательств.

Сегодня полиция сообщила, что все вещи "нашлись" в служебном помещении чугуевского морга в Харьковской области.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия, собираются образцы ДНК из обнаруженных пакета и вещей, а у сотрудников учреждения снимают отпечатки пальцев для установления причастных к исчезновению одежды.

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Оксана Житнюк
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