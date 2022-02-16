ДТП с кортежем Ярославского. Исчезнувшая из морга одежда погибшего "нашлась" – видео

После огласки в СМИ и открытия уголовного дела "нашлась" исчезнувшая из морга одежда мужчины, погибшего в ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что из перечня вещдоков в морге исчезла одежда погибшего. Полиция провела 11 обысков в связи с этим и открыла производство по статье о сокрытии доказательств.

Сегодня полиция сообщила, что все вещи "нашлись" в служебном помещении чугуевского морга в Харьковской области.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия, собираются образцы ДНК из обнаруженных пакета и вещей, а у сотрудников учреждения снимают отпечатки пальцев для установления причастных к исчезновению одежды.

Читайте также: Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину: Все будет по закону

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.