ДТП с кортежем Ярославского. Исчезнувшая из морга одежда погибшего "нашлась" – видео
После огласки в СМИ и открытия уголовного дела "нашлась" исчезнувшая из морга одежда мужчины, погибшего в ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Вчера министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что из перечня вещдоков в морге исчезла одежда погибшего. Полиция провела 11 обысков в связи с этим и открыла производство по статье о сокрытии доказательств.
Сегодня полиция сообщила, что все вещи "нашлись" в служебном помещении чугуевского морга в Харьковской области.
Сейчас продолжается осмотр места происшествия, собираются образцы ДНК из обнаруженных пакета и вещей, а у сотрудников учреждения снимают отпечатки пальцев для установления причастных к исчезновению одежды.
- В ночь на 10 февраля под Чугуевом Харьковской области кортеж Ярославского сбил насмерть мужчину. Нацполиция сообщила, что вызывает Ярославского на допрос, но, по данным УП, бизнесмен срочно вылетел в Лондон.
- Ярославский утверждает, что не причастен к смертельному ДТП, поскольку якобы спал дома в это время.
- В группе DCH бизнесмена заявили, что за рулем был водитель одной из вспомогательных служб компании. Однако в МВД это опровергли и уволили главу полиции Харьковской области. ГБР открыло дело о фальсификации ДТП.
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