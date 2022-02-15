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ДТП с кортежем Ярославского. Из морга исчезла одежда погибшего – Монастырский

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 16:27
ДТП с кортежем Ярославского. Из морга исчезла одежда погибшего – Монастырский - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба МВД)

После резонансного смертельного ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского из морга в Днепре исчезла одежда погибшего. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в сегодняшнем видеообращении.

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Глава МВД напомнил о попытках "повесить" гибель в ДТП на постороннего человека, после чего он уволил начальника харьковской полиции. Однако и после этого, по словам Монастырского, попытки сфальсифицировать дело продолжаются.

По его словам, вчера стало известно, что из перечня вещдоков в морге исчезла одежда погибшего. Полиция провела 11 обысков в связи с этим и открыла дело по статье о сокрытии доказательств.

"Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное", – заявил министр.

Он призвал Ярославского как можно скорее вернуться в Украину, так как к нему у правоохранителей есть "много вопросов".

Читайте также: Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину: Все будет по закону

Оксана Житнюк
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