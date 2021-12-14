UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дуда и Науседа едут к Зеленскому: что стоит за визитом союзников из НАТО

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 10:27
Дуда и Науседа едут к Зеленскому: что стоит за визитом союзников из НАТО - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

20 декабря президент Польши Анджей Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа приедут на саммит Люблинский треугольник, который пройдет в Украине. Об этом в Twitter написал глава бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Визит президентов Польши и Литвы также является выражением поддержки Украины перед лицом давления и провокаций со стороны РФ. Обе страны поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины", – подчеркнул он.

Кумох добавил, что главы государств встретятся, чтобы "обсудить ситуацию с безопасностью в регионе".

СПРАВКА. Люблинский треугольник — трехсторонний региональный альянс для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой, целью которого является укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Читайте также: Экосаммит в Глазго: "Двухнедельное бла-бла-бла" или спасение мира? Что решили 120 стран

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
анджей дуда саммит партнеры союзники Гитанас Науседа люблинский треугольник
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 