Дуда и Науседа едут к Зеленскому: что стоит за визитом союзников из НАТО

20 декабря президент Польши Анджей Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа приедут на саммит Люблинский треугольник, который пройдет в Украине. Об этом в Twitter написал глава бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох.

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"Визит президентов Польши и Литвы также является выражением поддержки Украины перед лицом давления и провокаций со стороны РФ. Обе страны поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины", – подчеркнул он.

Кумох добавил, что главы государств встретятся, чтобы "обсудить ситуацию с безопасностью в регионе".

Wizyta prezydentów Polski i Litwy to także wyraz wsparcia dla Ukrainy w obliczu rosyjskich nacisków i prowokacji. Oba Kraje popierają integrację euroatlantycką Ukrainy. https://t.co/hQYW8tVxGH — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) December 13, 2021

СПРАВКА. Люблинский треугольник — трехсторонний региональный альянс для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой, целью которого является укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

28 июля 2020 года глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина, Польша и Литва создали новый межрегиональный формат – Люблинский треугольник.

15 сентября 2021-го сообщалось, что Украина планирует провести саммит Люблинского треугольника на уровне президентов. Ожидается, что эта встреча может помочь Украине вступить в ЕС.

В ноябре США пригласили Украину на виртуальный саммит за демократию, который провел президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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Яна Катасонова

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