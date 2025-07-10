Дуда раскритиковал отношение союзников и Украины к Польше. Упомянул аэропорт в Жешуве

Дуда заявил, что Польша могла в некоторых вопросах показать, что ее "нельзя обходить или игнорировать"

Дуда Фото EPA

Президент Польши Анджей Дуда критически высказался о позиции союзников и Украины в отношении Польши, в частности, в контексте поставок военной помощи через аэропорт Жешув. Об этом он заявил в последнем интервью в качестве главы государства, пишет Polsat News.

Дуда отметил, что в контексте полномасштабного вторжения России в Украину Польша могла бы в некоторых вопросах "показать, что нас нельзя обойти стороной или игнорировать", но этого не произошло.

Президент Польши добавил, что Украина и страны Европы должны смириться с этим фактом. Или, если им что-то не нравится, тогда "закрываем и до свидания", – имея в виду, что Польша закроет возможность перевозить помощь Украине.

"Да, мы проводим ремонт. Мы закрываем аэропорт в Жешуве, а вы доставляйте в Украину морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте с парашютами. Придумайте. Придумайте, если считаете, что мы вам не нужны", – сказал он.

Дуда отметил, что Польшу "не пригласили в очень важные международные органы, где решался вопрос о поставке помощи через нашу территорию", не уточнив, о чем именно идет речь.

"Я считал это скандалом. И в какой-то момент я открыто признаюсь, что в этом аспекте я заблокировал выводы саммита НАТО в Вильнюсе. Нет смысла говорить об этом с Украиной, только с нашими союзниками. Нужно иметь смелость поговорить с немцами, американцами", – отметил польский президент.