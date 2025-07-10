Дуда розкритикував ставлення союзників і України до Польщі. Згадав про аеропорт Жешув

Дуда заявив, що Польща могла в деяких питаннях показати, що її "не можна обходити чи ігнорувати"

Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польщі Анджей Дуда критично висловився про ставлення союзників і України до Польщі, зокрема в контексті постачання військової допомоги через аеропорт Жешув. Про це він заявив в останньому інтервʼю на посаді очільника держави, пише Polsat News.

Дуда зазначив, що в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща у деяких питаннях могла б "показати, що нас не можна обходити чи ігнорувати", але цього не сталось.

Польський президент додав, що Україна та країни Європи повинні змиритися із цим фактом. Або, якщо їм щось не подобається, тоді "закриваємо і до побачення", – маючи на увазі, що Польща закриє можливість транспортувати допомогу Україні.

"Так, робимо ремонт. Закриваємо аеропорт у Жешуві, а ви доставляйте в Україну морем, повітрям, не знаю, скидайте на парашутах. Вигадуйте. Вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні", – сказав він.

Дуда зазначив, що Польщу "не запросили до дуже важливих міжнародних органів, де вирішувалося питання про постачання допомоги через нашу територію", не уточнивши, про що саме йдеться.

"Я вважав, що це скандал. І в якийсь момент я відкрито зізнаюся, що в цьому аспекті я заблокував висновки саміту НАТО у Вільнюсі. Про це нема сенсу говорити з Україною, лише з нашими союзниками. Треба мати сміливість поговорити з німцями, американцями", – зазначив польський президент.