Дуда сомневается, что Украина вернет Крым. Посол: Это долг наш и наших союзников

Анджей Дуда (Фото: LIGA.net)

Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Kanal Zero, что не знает, удастся ли Украине вернуть Крым из российской оккупации. Посол Украины в Польше Василий Зварич отреагировал, подчеркнув, что деоккупация Крыма – это обязанность Украины и ее западных союзников.

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"Сегодня Россия пытается победить в Украине. Я скажу так: если Россия сохранит территории Украины, то фактически это будет победа России, и тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой", - заявил Дуда по просьбе оценить обстановку в российско-украинской войне.

Отвечая на вопрос, может ли Украина вернуть временно оккупированные территории, в том числе Крым, польский президент сказал: "Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск".

Дуда подчеркнул, что Крым, по его мнению, "достаточно особое место, которое долгое время было в руках России, если посмотреть на это исторически".

Зварич заявил, что "Крым – это Украина. Так было, так есть, и так будет".

"Международное право – основа. Временная оккупация Крыма Россией является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деоккупация Крыма – наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это бесспорно. Мы верим и действуем вместе", - резюмировал посол.

21 декабря 2023 года министр обороны Рустем Умеров заявил , что "на 100% уверен", что ВСУ смогут освободить Крым в течение 2024 года.

Украина готовит наработки , которые помогут заставить россиян в следующем году уйти из временно оккупированного Крыма, сказал он ранее.

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