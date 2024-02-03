Дуда сумнівається, що Україна поверне Крим. Посол: Це обов'язок наш і наших союзників

Анджей Дуда (Фото: LIGA.net)

Президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю Kanal Zero, що не знає, чи вдасться Україні повернути Крим з російської окупації. Посол України у Польщі Василь Зварич відреагував, наголосивши, що деокупація Криму - це обов'язок України та її західних союзників.

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"Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії і тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою", - заявив Дуда на прохання оцінити обстановку в російсько-українській війні.

Відповідаючи на запитання, чи може Україна повернути тимчасово окуповані території, в тому числі Крим, польський президент сказав: "Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ".

Дуда наголосив, що Крим, на його думку, є "доволі особливим місцем, яке довший час було в руках Росії, якщо подивитися на це історично".

Зварич заявив, що "Крим - це Україна. Так було, так є, і так буде".

"Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом", - резюмував посол.

21 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявив , що "на 100% впевнений", що ЗСУ зможуть звільнити Крим протягом 2024 року.

Україна готує напрацювання , які допоможуть змусити росіян наступного року відійти з тимчасово окупованого Криму, сказав він раніше.

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