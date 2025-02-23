Дуда: Украина не выживет в этой войне без помощи США

Анджей Дуда и Дональд Трамп (Фото: The White House)

Президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина "не выживет в этой войне" без помощи США. Об этом он сказал в интервью телеканалу TV Republika, передает RMF24.

По словам польского лидера, Трамп хочет "положить конец кровопролитию" в Украине. Сам он также считает, что, глядя на Россию и ее диктатора Владимира Путина, для которого жизни своих солдат не имеют значения, "войну нужно как-то закончить".

"Мы не должны позволить России победить Украину", – заявил Дуда, отметив, что возникает вопрос, как именно положить конец полномасштабной войне.

Президент Польши отметил в интервью телеканалу TVN, что ему важно, чтобы в Украине наступил справедливый и длительный мир. Он считает, что нужны гарантии того, что "война не вернется и что Россия больше ни на кого не нападет".

15 января президент Польши заявил, что присутствия представителя Польши на будущих мирных переговорах о войне РФ против Украины.

18 февраля Дуда сообщил, что США не будут сокращать численность войск в Восточной Европе.