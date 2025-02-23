Дуда: Україна не виживе у цій війні без допомоги США

Анджей Дуда та Дональд Трамп (Фото: The White House)

Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україна "не виживе у цій війні" без допомоги США. Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу TV Republika, повідомляє RMF24.

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За словами польського лідера, Трамп хоче "покласти край кровопролиттю" в Україні. Сам він також вважає, що, дивлячись на Росію та її диктатора Володимира Путіна, для якого життя своїх солдатів не мають значення, "війну треба якось закінчити".

"Ми не повинні дозволити Росії перемогти Україну", – заявив Дуда, зазначивши, що постає питання, як саме покласти край повномасштабній війні.

Президент Польщі зазначив у інтерв'ю телеканалу TVN, що йому важливо, аби в Україні настав справедливий та тривалий мир. Він вважає, що потрібні гарантії, що "війна не повернеться і що Росія більше ні на кого не нападе".

15 січня президент Польщі заявив про присутність представника Польщі на майбутніх мирних переговорах щодо війни РФ проти України.

18 лютого Дуда повідомив, що США не скорочуватимуть чисельність військ у Східній Європі.