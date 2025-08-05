Двое словаков хотели воевать за ВСУ, а один – за Россию. Президент страны не разрешил
Президент Словакии Петер Пеллегрини в июле отклонил заявки трех граждан на участие в полномасштабной войне России против Украины. Двое из них хотели воевать за украинцев, а один – на стороне россиян, передает Denník N.
"Я держу свое обещание и не дам разрешения на службу в иностранных вооруженных силах, которые ведут боевые действия или находятся в состоянии конфликта", – сказал президент.
Он отметил, что Словакия, как и другие страны Евросоюза и НАТО, уважает нормы международного права и выступает исключительно за мирные решения конфликтов.
Всего за год президентства Пеллегрини поступило семь подобных заявлений и все они были отклонены: в июле 2024 года двое словаков просили разрешения служить в Вооруженных Силах Украины, в августе того же года поступили также два аналогичных заявления.
- 30 июня в МИД Словакии предложили "простить Россию" и наладить связи. Украина высказала свое несогласие.
- 9 июля сообщалось, что россияне используют Словакию для преследования семей украинских военнослужащих.
- 1 августа стало известно, что Мальта и Словакия блокировали 18-й пакет санкций ЕС против России. У Зеленского объяснили мотивы государств.
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