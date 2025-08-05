Двое словаков хотели воевать за ВСУ, а один – за Россию. Президент страны не разрешил

Всего за последний год семь граждан Словакии изъявляли желание поехать воевать в Украину

Петер Пеллегрини (Фото: facebook.com/pellegrini.peter)

Президент Словакии Петер Пеллегрини в июле отклонил заявки трех граждан на участие в полномасштабной войне России против Украины. Двое из них хотели воевать за украинцев, а один – на стороне россиян, передает Denník N.

"Я держу свое обещание и не дам разрешения на службу в иностранных вооруженных силах, которые ведут боевые действия или находятся в состоянии конфликта", – сказал президент.

Он отметил, что Словакия, как и другие страны Евросоюза и НАТО, уважает нормы международного права и выступает исключительно за мирные решения конфликтов.

Всего за год президентства Пеллегрини поступило семь подобных заявлений и все они были отклонены: в июле 2024 года двое словаков просили разрешения служить в Вооруженных Силах Украины, в августе того же года поступили также два аналогичных заявления.