Двоє словаків хотіли воювати за ЗСУ, а один – за Росію. Президент країни не дозволив

Загалом за останній рік сім громадян Словаччини виявляли бажання поїхати воювати в Україну

Петер Пеллегріні (Фото: facebook.com/pellegrini.peter)

Президент Словаччини Петер Пеллегріні в липні відхилив заявки трьох громадян на участь у повномасштабній війні Росії проти України. Двоє з них хотіли воювати за українців, а один – на боці росіян, передає Denník N.

"Я тримаю свою обіцянку і не дам дозвіл на службу в іноземних збройних силах, які ведуть бойові дії або перебувають у стані конфлікту", – сказав президент.

Він зазначив, що Словаччина, як і інші країни Євросоюзу та НАТО, поважає норми міжнародного права і виступає винятково за мирні рішення конфліктів.

Загалом за рік президентства до Пеллегріні надійшло сім подібних заяв, і всі вони були відхилені: у липні 2024 року двоє словаків просили дозволу служити у Збройних Силах України, у серпні того ж року надійшли також дві аналогічні заяви.