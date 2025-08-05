Двоє словаків хотіли воювати за ЗСУ, а один – за Росію. Президент країни не дозволив
Президент Словаччини Петер Пеллегріні в липні відхилив заявки трьох громадян на участь у повномасштабній війні Росії проти України. Двоє з них хотіли воювати за українців, а один – на боці росіян, передає Denník N.
"Я тримаю свою обіцянку і не дам дозвіл на службу в іноземних збройних силах, які ведуть бойові дії або перебувають у стані конфлікту", – сказав президент.
Він зазначив, що Словаччина, як і інші країни Євросоюзу та НАТО, поважає норми міжнародного права і виступає винятково за мирні рішення конфліктів.
Загалом за рік президентства до Пеллегріні надійшло сім подібних заяв, і всі вони були відхилені: у липні 2024 року двоє словаків просили дозволу служити у Збройних Силах України, у серпні того ж року надійшли також дві аналогічні заяви.
- 30 червня в МЗС Словаччини запропонували "пробачити Росію" і налагодити зв'язки. Україна висловила свою незгоду.
- 9 липня повідомлялося, що росіяни використовують Словаччину для переслідування сімей українських військовослужбовців.
- 1 серпня стало відомо, що Мальта і Словаччина блокували 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. У Зеленського пояснили мотиви держав.
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