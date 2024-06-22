DW: Украина заключит договор безопасности с Евросоюзом 26 июня – что в документе

Также на следующей неделе Евросоюз должен утвердить 14-й пакет санкций против России за ее агрессию в Украине

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 26 июня подпишет соглашение о безопасности между Украиной и Евросоюзом. Об этом сообщает DW со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника блока.

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Документ содержит положения не только о военной помощи Украине от ЕС, но и о финансовой поддержке, евроинтеграции и других сферах сотрудничества.

Также на следующей неделе Евросоюз должен утвердить 14 пакет санкций против России за ее агрессию в Украине. Главы МИД стран ЕС соберутся в Люксембурге, передает издание.

Там же 25 июня состоятся межправительственные конференции, которые дают начало переговорам о вступлении Украины в ЕС.

7 июня 2024 года Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в этом месяце – до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке.

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