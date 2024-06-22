DW: Україна укладе безпекову угоду з Євросоюзом 26 червня – що у документі
Президент Володимир Зеленський 26 червня підпише безпекову угоду між Україною та Євросоюзом. Про це повідомляє DW з посиланням на неназваного високопосадовця блоку.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Документ містить положення не тільки щодо військової допомоги Україні від ЄС, але й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.
Також наступного тижня Євросоюз має затвердити 14-й пакет санкцій проти Росії за її агресію в Україні. Глави МЗС країн ЄС зберуться в Люксембурзі, передає видання.
Там же 25 червня відбудуться міжурядові конференції, які дадуть початок переговорам про вступ України до ЄС.
- 7 червня 2024 року Європейська комісія рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці.
Читайте також: Зеленський визначився із делегацією для переговорів про вступ до ЄС: хто у складі