Джордан якобы сдался, выступил за расширение полномочий проукраинского Макгенри – WP, CNN

Республиканец Джим Джордан, выступавший против предоставления Украине военной помощи, вероятно, не будет настаивать на очередном голосовании на избрании его спикером Палаты представителей, а поддержит предоставление более широких полномочий временному спикеру Патрику Макгенри. Об этом сообщают The Washington Post и CNN со ссылкой на неназванных конгрессменов.

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По данным журналистов WP, после двух неудачных для Джордана туров голосования 17 и 18 октября республиканцы дали понять, что у него нет достаточной поддержки для избрания на должность спикера.

В то же время CNN пишет, что Джордан якобы не отказался от идеи побороться за должность главы нижней палаты Конгресса, но не будет инициировать голосование в четверг, чтобы попытаться собрать дополнительные голоса.

Так или иначе оба американских издания утверждают, что Джордан склоняется к поддержке резолюции о предоставлении полномочий временному спикеру Макгенри, который является приближенным к экс-спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти. Это позволит Палате представителей проголосовать федеральный бюджет с помощью Украине.

Инициатива Republicans for Ukraine, способствующая поддержке Украины среди избирателей Республиканской партии, поставила Макгенри самую высокую оценку (А).

Он голосовал за дополнительные ассигнования Украине на 2022 год, выступал за оказание военной помощи, а также отдавал свой голос против поправок, по которым предлагалось упразднить те или иные виды помощи Украине. Кроме того, как отмечено в карточке Макгенри, он сделал немало проукраинских заявлений.

Джордан – ультраправый и консервативный республиканец, а также близкий союзник 45-го президента США Дональда Трампа . Инициатива Republicans for Ukraine, способствующая поддержке Украины среди избирателей Республиканской партии, поставила Джордану самую низкую оценку (F). Он голосовал против дополнительных ассигнований на 2022 год и против дополнительной помощи на 2023 год. Также конгрессмен поддерживал поправки, запрещающие какую-либо военную помощь Украине и отменяющие действие закона о ленд-лизе.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.

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