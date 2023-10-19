Джордан нібито здався, виступив за розширення повноважень проукраїнського Макгенрі – WP, CNN

Республіканець Джим Джордан, який виступав проти надання Україні військової допомоги, ймовірно, не наполягатиме на черговому голосуванні на обранні його спікером Палати представників, натомість підтримає надання ширших повноважень тимчасовому спікеру Патріку Макгенрі. Про це повідомляють The Washington Post та CNN із посиланням на неназваних конгресменів.

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За даними журналістів WP, після двох невдалих для Джордана турів голосування 17 і 18 жовтня республіканці дали зрозуміти, що той не має достатньої підтримки для обрання на посаду спікера.

Водночас CNN пише, що Джордан нібито не відмовився від ідеї поборотись за посаду голови нижньої палати Конгресу, але не буде ініціювати голосування в четвер, аби спробувати зібрати додаткові голоси.

Так чи інакше обидва американські видання стверджують, що Джордан таки схиляється до підтримки резолюції про надання повноважень тимчасовому спікеру Макгенрі, який є наближеним до ексспікера Палати представників Кевіна Маккарті. Це дозволить Палаті представників проголосувати федеральний бюджет, включно з допомогою Україні.

Ініціатива Republicans for Ukraine, яка сприяє підтримці України серед виборців Республіканської партії, поставила Макгенрі найвищу оцінку (А).

Він голосував за додаткові асигнування Україні на 2022 рік, виступав за надання військової допомоги, а також віддавав свій голос проти поправок, за якими пропонувалося скасувати ті чи інші види допомоги Україні. Крім того, як зазначено у картці Макгенрі, він зробив чимало проукраїнських заяв.

Джордан – ультраправий і консервативний республіканець, а також близький союзник 45-го президента США Дональда Трампа . Ініціатива Republicans for Ukraine, яка сприяє підтримці України серед виборців Республіканської партії, поставила Джордану найнижчу оцінку (F). Він голосував проти додаткових асигнувань Україні на 2022 рік та проти додаткової допомоги на 2023 рік. Також конгресмен підтримував поправки, які забороняють будь-яку військову допомогу Україні та скасовують дію закону про лендліз.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

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