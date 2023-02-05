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Эcтония: Любая поддержка агрессии России является "красной линией", для церкви особенно

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 23:52
Эcтония: Любая поддержка агрессии России является
Иерархи Эстонской православной церкви Московского патриархата (Фото - скриншот из видео)

МВД Эстонии напомнило митрополиту Эстонской православной церкви Евгению, что любая поддержка российской агрессии против Украины является "красной линией". Об этом пишет EER.ee.

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Издание сообщает, что митрополит ЭПЦ Московского патриархата Евгений (является гражданином России) был вызван на собеседование в Министерство внутренних дел в связи с тем, что он объявил о проведении "молебна за мир" за два дня до годовщины нападения России на Украину и тем, что в молебне предполагалось участие представителей пророссийских политических сил Эстонии.

Вице-канцлер МВД Райво Кюйт сообщил журналистам, что темами беседы с митрополитом были "красные линии", которыми в министерстве считают "любую вербальную или невербальную поддержку российской агрессии против Украины" и элементы "политической агитации со стороны религиозных организаций".

Позиция ЭПЦ вызвала возмущение у эстонских политиков, которые предложили в случае повторения подобных действий лишить митрополита Евгения вида на жительство. 

После этого "молебен о мире" был отменен, а ЭПЦ МП выпустила заявление, что  "церковь стала жертвой политической провокации". Также в нем подчеркивается, что ЭПЦ "не участвует в политике и не всегда может оценить политические последствия и политическую деятельность некоторых безответственных деятелей".

  • 1  декабря 2022 года СНБО поручил правительству внести в Верховную Раду законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации.
  • В начале декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в частности, против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также десяток иерархов УПЦ МП.
Сергій Бережний
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эстония Эстонская православная церковь московский патриархат
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