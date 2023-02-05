Эcтония: Любая поддержка агрессии России является "красной линией", для церкви особенно

МВД Эстонии напомнило митрополиту Эстонской православной церкви Евгению, что любая поддержка российской агрессии против Украины является "красной линией". Об этом пишет EER.ee.

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Издание сообщает, что митрополит ЭПЦ Московского патриархата Евгений (является гражданином России) был вызван на собеседование в Министерство внутренних дел в связи с тем, что он объявил о проведении "молебна за мир" за два дня до годовщины нападения России на Украину и тем, что в молебне предполагалось участие представителей пророссийских политических сил Эстонии.

Вице-канцлер МВД Райво Кюйт сообщил журналистам, что темами беседы с митрополитом были "красные линии", которыми в министерстве считают "любую вербальную или невербальную поддержку российской агрессии против Украины" и элементы "политической агитации со стороны религиозных организаций".

Позиция ЭПЦ вызвала возмущение у эстонских политиков, которые предложили в случае повторения подобных действий лишить митрополита Евгения вида на жительство.

После этого "молебен о мире" был отменен, а ЭПЦ МП выпустила заявление, что "церковь стала жертвой политической провокации". Также в нем подчеркивается, что ЭПЦ "не участвует в политике и не всегда может оценить политические последствия и политическую деятельность некоторых безответственных деятелей".

1 декабря 2022 года СНБО поручил правительству внести в Верховную Раду законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации.

В начале декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в частности, против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также десяток иерархов УПЦ МП.

Сергій Бережний

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