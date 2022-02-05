Эдоган и его супруга получили положительный тест на омикрон-вариант коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине получили позитивные тесты на коронавирус варианта омикрон. Об этом Эрдоган написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Результат теста на COVID-19, который мы с женой сделали после появления легких симптомов, оказался положительным. К счастью, у нас легкая форма, которую определили как разновидность омикрона", – написал президент Турции.

Эрдоган также сообщил, что продолжит работать дома.

19 января 2022 года Эрдоган предложил Зеленскому и Путину приехать на переговоры в Турцию.

3 февраля Эрдоган был с визитом в Киеве. Он снова предложил посредничество Украине и России и раскритиковал заявления о возможном новом вторжении РФ, заявив, что они "изнуряют украинцев".

Вчера, 4 февраля, в Украине выявили 42 533 заболевших коронавирусом (днем ранее – 43 778).

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.