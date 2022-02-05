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Эдоган и его супруга получили положительный тест на омикрон-вариант коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 17:15
Эдоган и его супруга получили положительный тест на омикрон-вариант коронавируса - Фото
Эрдогана встречают в Киеве (Фото - T.C. Cumhurbaşkanlığı, Twitter)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине получили позитивные тесты на коронавирус варианта омикрон. Об этом Эрдоган написал в Twitter.

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"Результат теста на COVID-19, который мы с женой сделали после появления легких симптомов, оказался положительным. К счастью, у нас легкая форма, которую определили как разновидность омикрона", – написал президент Турции.

Эрдоган также сообщил, что продолжит работать дома. 

Скриншот из Twitter
  • 19 января 2022 года Эрдоган предложил Зеленскому и Путину приехать на переговоры в Турцию.
  • 3 февраля Эрдоган был с визитом в Киеве. Он снова предложил посредничество Украине и России и раскритиковал заявления о возможном новом вторжении РФ, заявив, что они "изнуряют украинцев".
  • Вчера, 4 февраля, в Украине выявили 42 533 заболевших коронавирусом (днем ранее – 43 778). 

Сергей Бережной
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реджеп тайип эрдоган пандемия коронавирус COVID-19
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