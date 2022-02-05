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Коронавирус. В Украине два дня подряд более 42 000 заболевших за сутки

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 08:38
Коронавирус. В Украине два дня подряд более 42 000 заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера, 4 февраля, в Украине выявили 42 533 заболевших коронавирусом (днем ранее – 43 778). Уже два дня подряд количество заболевших превышает 40 000 человек. Данные опубликованы на сайте Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 185 инфицированных (днем ранее – 174), выздоровели – 9628 (9497), были госпитализированы – 3918 (4328).

Было сделано 164 456 тестов (174 221). Методом ПЦР – 91 875 (93 361), ИФА – 7192 (7229), экспресс-тестов – 65 389 (70 631).

На утро 5 февраля в Украине зафиксировали 4 256 208 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 101 168 инфицированных, выздоровели – 3 669 979.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях на сайте МОЗ в данный момент отсутствует. Новость будет дополнена, как только Минздрав опубликует данные по регионам.

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Оксана Житнюк
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коронавирус ковид МОЗ COVID-19 области киев
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