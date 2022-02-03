"Изнуряют народ". Эрдоган раскритиковал сценарии и заявления об оккупации Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил посредничество Украине и России в урегулировании конфликта, а также раскритиковал заявления о возможном новом вторжении РФ. Об этом он сказал 3 февраля на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве после 10-го заседания стратегического совета высокого уровня.

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Эрдоган заявил, что "некоторые безответственно сделанные заявления и сценарии оккупации изнуряют украинский народ". Он одобрительно оценил месседжи украинских властей, в частности Зеленского, в которых "есть здравый смысл" и которые ставят диалог на первое место.

Президент Турции сказал, что его государство готово делать все необходимое, чтобы "прекратился кризис двух соседних через море дружественных стран".

"На сегодняшних переговорах я еще раз подчеркнул, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне", – сказал Эрдоган.

По его словам, Турция действует, руководствуясь логикой "думать, как понизить градус, вместо того, чтобы раздувать пожар".

Он заявил, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины включительно с Крымом, а также верит, что "конфликт" будет урегулирован мирным способом.

Перед выступлениями президентов главы министерств обороны двух стран подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в авиационной и космической отраслях. Ожидается, что соглашение даст толчок в частности в вопросе разработки, производства и эксплуатации Bayraktar.

Главы МВД подписали соглашение о сотрудничестве Украины и Турции в противодействии террористическим угрозам и в предотвращении, выявлении и раскрытии уголовных правонарушений и преступников.

В конце ноября 2021 года Эрдоган предлагал посредничество Украине и России в урегулировании конфликта, но Кремль отказался. В конце января 2022-го президент Турции снова предложил посредничество.

18 января Эрдоган заявил, что "не считает вторжение России в Украину реалистичным подходом, потому что Украина – сильная страна".

19 января Эрдоган предложил Зеленскому и Путину приехать на переговоры в Турцию.

Сегодня Эрдоган прибыл в Киев. Его встречали в аэропорту хлебом и солью, а в Мариинском дворце президент Турции приветствовал почетный караул словами "Слава Украине".

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Оксана Житнюк

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