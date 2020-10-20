"Едьте в Россию". Зеленский отправил оппонента к соседям во время обращения к Раде

Сегодня президент выступил с ежегодным обращением к Раде о достижениях своей команды

Во время ежегодного обращения к Верховной Раде, когда президент Владимир Зеленский говорил о своей идее народовластия, кто-то из депутатов в зале перебил его с репликой, что в России оно также есть. Глава государства посоветовал ему сменить страну проживания.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Народовластие вернет доверие граждан к государству и его институциям. К слову, это проблема не только Украины, а и многих других государств. Поэтому разные инструменты народовластия и прямой демократии появляются все активнее. Есть успешные примеры их использования в Швейцарии, Канаде, Ирландии..." – говорил Зеленский.

"И в России!" – раздался голос из сектора зала, который по правую руку от спикера.

"Едьте в Россию, если вам там нравится", – отреагировал Зеленский, сорвав аплодисменты.

В мае 2019 года у Зеленского сняли ролик о "народовластии" – вспомните его.

Год назад представитель президента в КСУ Вениславский рассказал, как будет работать законодательная инициатива народа.

Читайте также: Законопроект Зеленского о всеукраинском референдуме: что предлагает президент

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.