"Едьте в Россию". Зеленский отправил оппонента к соседям во время обращения к Раде
Сегодня президент выступил с ежегодным обращением к Раде о достижениях своей команды
Во время ежегодного обращения к Верховной Раде, когда президент Владимир Зеленский говорил о своей идее народовластия, кто-то из депутатов в зале перебил его с репликой, что в России оно также есть. Глава государства посоветовал ему сменить страну проживания.
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"Народовластие вернет доверие граждан к государству и его институциям. К слову, это проблема не только Украины, а и многих других государств. Поэтому разные инструменты народовластия и прямой демократии появляются все активнее. Есть успешные примеры их использования в Швейцарии, Канаде, Ирландии..." – говорил Зеленский.
"И в России!" – раздался голос из сектора зала, который по правую руку от спикера.
"Едьте в Россию, если вам там нравится", – отреагировал Зеленский, сорвав аплодисменты.
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