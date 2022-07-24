"Едва ли не впервые 100%-ный результат". ПВО сбила все российские ракеты в воскресенье

Украинские силы противовоздушной обороны в воскресенье сбили все четыре ракеты "Калибр", которые Россия запустила в сторону Хмельницкой области. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

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"Сегодня наша противовоздушная оборона отработала на отлично. Имеем едва ли не первый раз стопроцентный результат", — заявил он.

Три крылатые ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Запад", одна – противовоздушной обороной воздушного командования "Юг".

"Еще несколько воздушных тревог, звучавших сегодня, это была ракетная угроза от самолетов Ту-22М3, взлетавших из Курской области".

В течение суток ударная авиация Воздушных сил нанесла до десяти групповых авиаударов по российским войскам на юге и востоке страны. Под поражение попали три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и личный состав российских оккупантов.

В субботу Россия ударила "калибрами" по Одессе, две ракеты сбила ПВО, две попали в порт.

Кроме того, россияне выпустили по Кировоградской области 13 ракет: 8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 из самолета ТУ-22М3.

Андрей Водяный

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