UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Едва ли не впервые 100%-ный результат". ПВО сбила все российские ракеты в воскресенье

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 22:45
Фото: соцсети

Украинские силы противовоздушной обороны в воскресенье сбили все четыре ракеты "Калибр", которые Россия запустила в сторону Хмельницкой области. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня наша противовоздушная оборона отработала на отлично. Имеем едва ли не первый раз стопроцентный результат", — заявил он.

Три крылатые ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Запад", одна – противовоздушной обороной воздушного командования "Юг".

"Еще несколько воздушных тревог, звучавших сегодня, это была ракетная угроза от самолетов Ту-22М3, взлетавших из Курской области".

В течение суток ударная авиация Воздушных сил нанесла до десяти групповых авиаударов по российским войскам на юге и востоке страны. Под поражение попали три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и личный состав российских оккупантов.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пво Юрий Игнат
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 