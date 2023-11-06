Экс-глава ЕК заявлял о коррумпированности Украины "на всех уровнях". Банковая возразила

Глава Офиса президента Андрей Ермак "категорически отверг" утверждение, что Украина очень коррумпирована. Он ответил в интервью изданию Politico на слова бывшего президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

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"Каждый, кто имел хоть какое-то отношение к Украине, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества. Несмотря на ее усилия, она не готова к вступлению [в Евросоюз]; она нуждается в масштабных внутренних реформах", – заявил Юнкер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine 6 октября.

Politico пишет, что в ответ на это "явно раздраженный" Ермак ответил: "Я не помню, чтобы господин Юнкер посещал Украину за последние пару лет. Поэтому мне немного странно слышать эти слова от него ".

"Я категорически исключаю утверждение, что Украина очень коррумпирована. Эти вызовы случаются по всему миру, но не могли бы вы привести мне пример еще одной страны, которая в условиях этой ужасной войны сделала бы реформы такого масштаба", – сказал глава Офиса президента.

25 октября Киевский международный институт социологии опубликовал исследование, согласно которому в контексте борьбы с коррупцией 59% украинцев видят положительные изменения, еще 34% считают ситуацию безнадежной.

26 октября опрос КМИС показал, что у подавляющего большинства украинцев (90%) есть запрос на борьбу с коррупцией, в то же время 68% граждан считают это приоритетом №1 для Украины и ее будущего.

4 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "поражена" реформами, которые Украина провела в разгар войны.

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